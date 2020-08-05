Спустя шесть лет после «синджарской резни» о судьбе 2800 езидских женщин и детей ничего не известно (видео)

В ООН почтили память погибших во время «синджарской резни» в Ираке и заявили о поддержке выживших жертв ИГИЛ. Спустя шесть лет после этой трагедии о судьбе тысяч пленных все еще ничего не известно, а боевики остаются безнаказанными. Но избежать уголовной ответственности им все же не удастся: на сегодняшний день установлены личности 349 предполагаемых преступников.

3 августа 2014 года боевики «Исламского государства» захватили город Синджар в иракском Курдистане, где они проводили систематическую кампанию по похищению и истреблению езидов и представителей других меньшинств в этом регионе. В течение нескольких дней террористы казнили сотни мужчин из числа езидов и взяли в плен тысячи женщин и детей. Боевики использовали женщин в качестве сексуальных рабынь, продавали их на рынках.

В ООН состоялось виртуальное заседание, посвященное шестой годовщине этой трагедии. Среди его участников – дипломаты, Специальный представитель Генерального секретаря в Ираке Джанин Хеннис-Пласшерт, руководитель Следственной группы по преступлениям ИГИЛ Карим Асад Ахмад Хан, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года Надя Мурад, побывавшая сама в плену у ИГИЛ, а также известный адвокат Амаль Клуни.

Основной лейтмотив выступлений – поддержать езидов, пролить свет на судьбу пропавших без вести и сделать все для того, чтобы справедливость восторжествовала, а виновные понесли заслуженное наказание. Пока, как сказала Надя Мурад, многие жертвы террористов из числа езидов не могут добиться правосудия, медицинской и психологической поддержки.

Надя, которая сама пережила геноцид езидов и сейчас является Послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, заявила, что «игнорировать страдания езидов недопустимо». Она призвала международное сообщество не затягивать с процессами правосудия и восстановления.

Лауреат Нобелевской премии мира призвала власти Ирака и Эрбиля «искать и спасать тех, кто до сих пор не найден». Она заявила о необходимости более активно решать проблемы, связанные с местным самоуправлением и обеспечением безопасности в Синджаре, а также инвестировать в развитие региона.

Группировка ИГИЛ давно потерпела военное поражение на севере Ирака, однако, как сообщила Мурад, о судьбе 2800 езидских женщин и детей, которые пропали без вести и видимо находятся в плену, до сих пор ничего не известно.

Лауреат Нобелевской премии мира 2018 года Надя Мурад, бывшая пленница ИГИЛ в Ираке, разделившая судьбу 6 тысяч других женщин и девочек-езидок, которых годами держали в рабстве. pic.twitter.com/yX4p9s2P76 — Служба новостей ООН (@UN_News_RU) August 3, 2020

«Никаких коллективных мер по поиску и спасению этих женщин и детей не принято. Мир был возмущен сообщениями о геноциде езидов, однако спустя шесть лет международное сообщество не смогло выполнить взятые обязательства и защитить самые уязвимые группы населения, особенно женщин и детей», – считает Надя Мурад. По ее словам, после стольких лет ожидания и преодоления последствий геноцида езиды решили, что международное сообщество и власти в Багдаде и Эрбиле отказались от них.

Она добавила, что статус-кво неприемлем. «Статус-кво разрушает мою общину. Международное бездействие позволяет ИГИЛ достичь своей цели – истребить езидов в Ираке», – сказала Нобелевский лауреат.

Надю Мурад поддержала адвокат Амаль Клуни, подчеркнув, что никакого прогресса в области правосудия не было. До сих пор неизвестно, где будут судить преступников. Она предложила судить игиловцев в Международном уголовном суде или создать для этого специальный суд на основе договора между ООН и Ираком. Клуни предупредила, что бездействие опасно, потому что игиловские боевики никуда не делись и по-прежнему распространяют свою отравляющую идеологию.

Руководитель Следственной группы по ИГИЛ Карим Асад Ахмад Хан поддержал Клуни, заявив, что судить есть кого. По его словам, в ходе расследования преступлений, совершенных против общины езидов в Синджаре, следователи смогли установить в общей сложности личности 349 предполагаемых преступников. Сейчас усилия сосредоточены на расследовании по делам 30 из них, которые причастны к самым тяжким злодеяниям.

Карим Асад Ахмад Хан возглавляет следственную группу ООН, которая была создана по решению Совбеза еще в конце 2018 года и приступила к расследованию зверств боевиков ИГИЛ, которые с июня 2014 года по декабрь 2017 года оккупировали значительную часть территории Ирака. В этот период террористы совершали невиданные по своей жестокости преступления, некоторые из которых могут быть квалифицированы как военные преступления и геноцид.

Специальный представитель Генерального секретаря в Ираке и глава Миссии ООН по оказанию содействия этой стране Джанин Хеннис-Пласшерт со своей стороны настоятельно призвала Багдад и Эрбиль безотлагательно совместными усилия создать условия для восстановления нормальной жизни сообщества езидов.