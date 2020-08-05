Южнокорейская компания Samsung официально представила в формате онлайн-презентации линейку новых флагманских смартфонов Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra. Трансляция велась в среду, 5 августа, на сайте производителя.

Новый Galaxy Note 20 Ultra получил 69-дюймовый безрамочный дисплей. Смартфон оснастили камерой с тремя модулями: основной датчик с объективом 108 мегапикселей и возможностью записи видео в формате 8K, два других датчика по 12 мегапикселей, один из них с поддержкой пятикратного оптического «зума». Galaxy Note 20 Ultra поступит в продажу в моделях на 256 и 512 Гб. Флагман в базовой комплектации имеет батарею на 4500 миллиампер-часов.

Гаджет Galaxy Note 20 также имеет безрамочный дисплей, но диагональю 6,7 дюйма. Так же как и у «старшей» модели, в его камере три модуля с основным датчиком по 64 мегапикселей. Однако эта модель поддерживает только трехкратный гибридный оптический «зум». Объем встроенной памяти устройства достигает 256 Гб. Аккумулятор этой версии смартфона имеет емкость 4300 миллиампер-часов.

В компании указали, что новинки пригодны как для работы, так и для игр.