Нетрезвый россиянин 1987 г. р. напал на человека в одном из минских кафе и умышленно нанес ему тяжкое телесное повреждение. Генеральная прокуратура Беларуси передала российским коллегам уголовное дело о данном противоправном факте. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы дела переданы в адрес Генеральной прокуратуры Российской Федерации на основании Конвенции государств — участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. для осуществления уголовного преследования.

Нападение произошло 25 октября 2018 г. Установлено, что гражданин РФ, находясь в кафе на ул.Кульман в Минске, из хулиганских побуждений попытался ударить по лицу другого посетителя. После этого нападавший укусил его за правое ухо, в результате отделилась часть ушной раковины.

— Данное телесное повреждение отнесено к категории легких по признаку незначительной стойкой утраты общей трудоспособности (менее 10 %), но по признаку неизгладимого обезображения лица признано тяжким повреждением, — рассказали в Генпрокуратуре.

После нападения россиянин скрылся от органов уголовного преследования и покинул Беларусь. Выдача фигуранта невозможна, так как он выехал на территорию государства своей гражданской принадлежности.

— Принятие окончательного процессуального решения по уголовному делу взято на контроль, — говорится в сообщении пресс-службы.