Водительских прав у женщина также не было, автомобиль и детей домой пришлось доставлять сотруднику милиции.

В Борисове сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за рулем которого находилась нетрезвая женщина, а в салоне — трое ее детей, две девочки 11 и 4 лет и пятимесячный мальчик, рассказали в УВД Миноблисполкома, сообщает Sputnik.by.

О том, что по городу едет автомобиль, за рулем которого предположительно находится нетрезвый водитель, в ГАИ сообщил очевидец. Экипаж ГАИ догнал подозрительный автомобиль и подал сигнал об остановки, водитель отреагировал и остановился.

За рулем была женщина. На просьбу инспектора показать документы, сразу отдала ключи и объяснила, что документов нет, их забрали некоторое время назад. Позднее экспертиза установила, что женщина пьяна. Содержание алкоголя в крови составило 3,52 промилле.

«Также в автомобиле находилось 3 детей: 11-летняя и 4-летняя девочки находились в автокреслах и были пристегнуты ремнем безопасности. А вот 5-месячный сын находился на руках у старшей дочери», — рассказали в ГАИ Миноблисполкома.

В отношении 34-летней женщины были составлены несколько административных протоколов. Выяснилось также, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.