Потери нефтяных доходов бюджета Беларуси в 2020 году оцениваются в Br2 млрд (более $830 млн по текущему курсу), суммарные потери бюджета в этом году могут составить Br4 млрд (более $1,6 млрд), сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

«Потеря доходов (в 2020 году — ИФ) прогнозируется на уровне порядка Br3,7-4 млрд. Половина этой суммы связана с нефтяным рынком, уменьшением размера таможенных пошлин, а также объемов экспорта нефтепродуктов», — сказал Селиверстов, которого цитирует госагентство БелТА.

Кроме этого, по словам министра, с учетом глобальной рецессии и замедления в белорусской экономике «недополучим налог на прибыль, дивиденды от предприятий в госсобственности на сумму чуть более Br2 млрд».

Министр сообщил, что по итогам января-июля дефицит республиканского бюджета снизился до Br1,4 млрд с Br1,78 млрд (2,7% ВВП) в январе-июне. Доходы за 7 месяцев сложились на уровне Br12,8 млрд, расходы — Br14,2 млрд.

Министр подчеркнул, что «бюджет нынешнего года исполняется в условиях замедления экономической активности, были проблемы, связанные с неблагоприятной эпидситуацией в Беларуси и основных странах — торговых партнерах». Кроме того, он напомнил, что в начале года «были определенные трудности в работе нефтехимического комплекса, связанные с урегулированием поставок нефти».

Как сообщалось, министерство финансов Беларуси в январе-июне 2020 года исполнило республиканский бюджет с дефицитом Br1,78 млрд (2,7% ВВП). По итогам первого полугодия дефицит бюджета заметно углубился – в январе-мае он составлял Br69,1 млн (0,1% ВВП). До этого бюджет исполнялся с профицитом, по итогам января-апреля профицит сложился в сумме Br0,6 млрд, или 1,45% ВВП.

Доходы республиканского бюджета в январе-июне составили Br10,32 млрд, или 41% годового плана. Расходы бюджета профинансированы в сумме Br12,1 млрд, или 44,3% плана на год.

Бюджет сектора госуправления (республиканский бюджет, местные бюджеты, ФСЗН и ряд внебюджетных фондов) в январе-июне 2020 года исполнен с дефицитом Br2,14 млрд (3,2% ВВП). Доходы бюджета сектора госуправления составили Br24,2 млрд (45,8% годового плана), расходы — Br26,36 млрд (47,5%).

На 2020 год утвержден республиканский бюджет с дефицитом 0,7% ВВП.

В 2019 году республиканский бюджет Беларуси исполнен с профицитом Br3,2 млрд, или 2,4% ВВП.