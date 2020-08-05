Риторика главы государства осталась неизменной: в который раз он заявил, что не собирается кардинально менять политику в отношении госсектора, и это несмотря на его неэффективность.

Во время послания народу и парламенту глава белорусского государства признался, что за весь срок своего президентства он не нашел ответа на вопрос, почему госпредприятия «всем так мозолят глаза».

Говоря так, президент, наверное, забыл, насколько значительная их часть давно уже считается убыточной.

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин в комментарии «Ежедневнику» неизменность риторики президента в отношении госсектора объяснил двумя причинами. В первую очередь, на взгляд эксперта, это вызвано тем, что белорусский президент – советский человек с устоявшимся мировоззрением: он в целом не представляет иной ситуации с госпредприятиями.

«С другой стороны, важно понимать, что на госпредприятиях у нас работает очень много людей, занятость составляет там около 50%, – заметил эксперт. – И это отличный способ давления на людей: проголосуешь не так, как я хочу – уволю, не подпишешься за президента – уволю и т.д. Это важный политический момент».

По словам Владимира Ковалкина, прикрываясь трудовыми коллективами, давя таким образом на людей, работающих в госсекторе, президент может решать свои политические задачи по переизбранию, сбору подписей, запугиванию, особенно сейчас, когда рейтинг действующей власти низкий.

Что должно делать государство?

Ковалкин считает, что государство и вовсе не должно заниматься управлением госпредприятий. Оно должно заниматься регулированием рынка труда и не особо должно лезть в дела профсоюзов. Также оно должно создавать условия, при которых частнику будет выгодно развивать бизнес и создавать рабочие места.

В случае потери работы государство должно выплачивать своим гражданам нормальное пособие по безработице и заниматься переквалификацией людей, чтобы они могли на рынке труда найти работу.

Насколько остро стоит проблема госсектора

Если же говорить о проблеме нерентабельности многих белорусских госпредприятий, то она стоит остро уже очень давно. И представляет собой угрозу для дальнейшего успешного экономического развития страны. Однако, власти до сих пор не идут на банкротство таких предприятий, продолжая оказывать им поддержку.

Между тем, как известно, часть убытков таких предприятий покрывается государственными банками. Как результат – необслуживаемые активы, которые постоянно растут.

«Тут возникает цепочка. С одной стороны есть госбанки, которые кредитуют такие предприятия, а с другой стороны, этим банкам помогают, в том числе, и из бюджета», – комментирует Владимир Ковалкин.

Эксперт также считает, что не следует забывать и о такой проблеме как квазифискальные обязательства под разные модернизационные проекты.

«Вроде как берут кредиты предприятия, а гарантом выступает правительство. И это большая проблема, – предупредил эксперт. – Потому что понятно, что кредиты эти не вернут, и все это ляжет госдолгом на местные и республиканский бюджет, а у тех нет никаких источников дохода кроме наших налогов».

«Проще говоря, все эти убытки оплачивать будут граждане Беларуси через налоги. Получается очень дорогая игрушка для населения», – добавил он.

Эксперт пояснил, что в итоге, те, кто работают эффективно и зарабатывают прибыль, вынуждены уже давно тянуть на себе убыточные госпредприятия, а тот капитал, который мог быть инвестирован в прибыльный бизнес, инвестируется в старые советские предприятия и убыточные колхозы, которые генерируют убытки.

«В результате в стране нет экономического роста, и у нас ВВП не растет 10 лет. Зато растут долги: за 10 лет по соотношению к ВВП они выросли с 10% до 33%», – подытожил Владимир Ковалкин.