Наблюдатели от России на выборах в Беларуси будут работать в составе миссии от стран СНГ. Вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев накануне обсудил с председателем Исполнительного комитета — исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщается на сайте посольства.

Напомним, ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что Центризбирком не получал официального приглашения от белорусских коллег для участия в наблюдении за выборами президента и принял решение не направлять в Беларусь своих наблюдателей.

Как объяснили TUT.BY в посольстве России в Беларуси, речь шла исключительно о наблюдателях от ЦИК России. Наблюдатели от России в составе миссии СНГ, как и планировалось ранее, работать на выборах в Беларуси будут.

В ЦИК Беларуси уже объяснили, почему не пригласили наблюдателей из ЦИК других стран: из-за невозможности обеспечить коллегам безопасность в условиях пандемии коронавируса.

Вчера на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками по областям и Минску Александр Лукашенко сообщил, что на выборы аккредитовано рекордное количество наблюдателей — более 45 тыс. Он дал задание «окружить их в хорошем смысле слова заботой, потому что это люди героические: они не побоялись в пандемию приехать в Беларусь из-за рубежа».