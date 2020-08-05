За первый день досрочного голосования на президентских выборах в Беларуси было зафиксировано чуть более двух тысяч нарушений избирательного законодательства. Об этом заявили в инициативе «Честные люди». На большинство нарушений были поданы обращения в участковые и территориальные избирательные комиссии, передает Еўрарадыё.

Ранее кампания наблюдения «Правозащитники за свободные выборы» заявила, что избирательный процесс недоступен для независимого наблюдения.

Задержания наблюдателей происходили 4 августа, они продолжаются и 5 августа, во второй день досрочного голосования.