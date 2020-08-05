Мингорисполком прислал кандидату в президенты Светлане Тихановской официальное уведомление о том, что провести 6 августа в парке Дружбы народов какое-либо мероприятие не представляется возможным — площадка будет занята, пишет TUT.BY.

В документе, фото которого разместил телеграм-канал Harbacevic, говорится, что 6 августа в парке, согласно плану городских культурных мероприятий, пройдет празднование Дня железнодорожных войск.

— В этой связи проведение вами либо вашими доверенными лицами, иными гражданами каких-либо массовых мероприятий 06.08.2020 в Парке Дружбы народов в Минске не представляется возможным, — говорится в документе за подписью зампредседателя Мингорисполкома Артема Цурана.

Напомним, 3 августа стало известно, что администрация Советского района проведет 6 августа в парке Дружбы народов, с 17.00 до 21.30, праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск: в парке выступят почетный караул, военный оркестр. Еще там будет выставка военной техники, специальные призы от Минобороны и выступление Александра Солодухи. В это же время на этой площадке провести свой митинг-концерт собиралась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

4 августа доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова подала в ЦИК и Мингорисполком жалобу на это решение города. Кроме того, Ковалькова, передавая жалобу, попросила Мингорисполком пригласить ее на встречу, чтобы решить вопрос проведения агитационных митингов.