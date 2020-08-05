Министерство антимонопольного регулирования и торговли дополнило перечень одноразовой пластиковой посуды, которую с 1 января 2021 года запретят использовать и продавать в объектах общепита. Обновленный перечень утвержден постановлением №53 от 20 июля. Документ официально опубликован 5 августа на Национальном правовом интернет портале.

В перечень входят такие одноразовые пластиковые приборы и посуда:

— вилки,

— ложки,

— ножи,

— палочки для размешивания напитков,

— стаканы,

— тарелки,

— трубочки (соломинки) для напитков,

— упаковка для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, — — лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий,

— чашки.

Что это значит?

В перечень добавили одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи. Как сообщалось ранее, Беларусь намерена переходить на экологичную посуду и упаковку. В качестве альтернативы пластику, который загрязняет окружающую среду и плохо перерабатывается, предусматривается использование бумаги и других экологичных материалов, в том числе стекла.

Напомним, что в ЕС с 2021 года также вводится полный запрет на использование одноразовой пластиковой посуды, тонких пластиковых пакетов и других одноразовых изделий из пластика.