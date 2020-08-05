ООН призвала все правительства вернуть образование школьникам.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил во вторник о том, что перерывы в образовании, вызванные пандемией коронавируса, могут с высокой вероятностью стать катастрофой для целого поколения жителей планеты.

Безопасное возвращение учеников в школы должно стать главным мировым приоритетом, подчеркнул он в своем видеообращении, опубликованном на сайте ООН.

По состоянию на середину июля школы закрыты для 1 миллиарда учеников из порядка 160 стран и около 40 миллионов детей остались без дошкольного образования, отметил Гутерриш.

— Теперь перед нами катастрофа целого поколения, из-за которой может пропасть нераскрытый человеческий потенциал, быть подорван прогресс последних десятилетий и усилиться укоренившееся неравенство, — подчеркнул генсек ООН, представив рекомендации ООН по безопасному возвращению учеников в школы для правительств стран мира.

Аналитическая записка содержит призыв к действиям по четырем ключевым направлениям.

Во-первых, нужно снова открыть школы.

Как только передача инфекции на местах будет взята под контроль, высшим приоритетом должно стать возвращение учащихся в школы и учебные заведения в максимально безопасных условиях.

Во-вторых, принимая финансовые решения, ООН отмечает, что следует уделять приоритетное внимание образованию.

В-третьих, следует нацеливать внимание на тех, кого труднее всего охватить.

Инициативы в области образования должны быть направлены на охват тех, кто в наибольшей степени рискует остаться позади, — людей, находящихся в чрезвычайных и кризисных ситуациях; всевозможные группы меньшинств; перемещенных лиц и инвалидов.

В-четвертых, на карту поставлено будущее образования.

— Нам дана уникальная возможность переосмыслить концепцию образования, — отметил Генсек ООН. — Мы можем сделать гигантский шаг к созданию перспективных систем, обеспечивающих качественное образование для всех, в качестве отправной точки для достижения целей в области устойчивого развития. Для этого необходимы инвестиции в цифровую грамотность и инфраструктуру, эволюция в обучении тому, как получать знания, модернизация концепции обучения на протяжении всей жизни и укрепление связей между формальным и неформальным образованием.