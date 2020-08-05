Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков написал в своем Фейсбуке, сколько попыток устроить “цветные революции”, по его мнению, было в Беларуси.

“В подтверждение прозвучавшей в Послании главы государства темы цветных революций могу привести конкретный пример. Этот вывод не придуман, как это теперь модно говорить, в коридорах власти, а сделан учеными (научно-исследовательская работа проводилась в БГУ). Так, начиная с 1994 года, ни одна значимая избирательная кампания в Беларуси не обходилась без внешнего вмешательства”, — написал Андрей Равков.

“Новейшая история нашей страны помнит как минимум шесть попыток цветных революций. Причем подобные процессы продолжаются, хотя подчас в более изощрённых, нередко закамуфлированных формах. Одна из них – так называемая «трансформация» предполагает кардинальное демонтирование суверенитета Беларуси через изменение общественного сознания, ценностной базы населения и дискредитацию органов государственного управления”, — поделился своим мнение госсекретарь Совбеза.

“А основными драйверами в этом должны быть внешне неполитизированные структуры, негосударственные СМИ, блогосфера и социальные сети. Конечно, современная жизнь немыслима без этих атрибутов, однако их использование именно для массового «промывания мозгов» превратилось в решающий фактор конфликтов и социальных потрясений XXI века. Выражусь образно – нас уже готовят к операции, но наркоз еще не наступил. Нельзя на это поддаваться”, — поделился своими страхами Андрей Равков.

Что ответили белорусы

Впрочем, в комментариях к записи госсекретаря Совбеза пользователи задались вопросами:

“Вы когда-нибудь назовете конкретно, что за невиданные магические силы шесть раз подряд пытаются устроить цветную революцию? И почему каждый раз это происходит в период выборов? И поясните, пожалуйста, где 170 боевиков? по какой причине их еще не задержали и почему до сих пор не закрыта граница с Россией из-за того, что под Псковом, Невелем и где-то на Юге готовятся боевики для вторжения на нашу территорию?”, — пишет Анастасия Орешина.

“Я напуган внешним вмешательством. Особенно тем, что неизвестно, откуда именно исходит угроза вмешательства. Очень хочу знать в лицо, кто наши враги! Почему наше правительство скрывает их от своего народа? Назовите имена или хотя бы страны! Я услышал только про Россию. Так Россия наш союзник-партнер, или наш враг?”, — задал вопрос Сергей Хлыстов.

“Вы воюете против своего народа, а не против врага «из вне». Вы в своём народе увидели опасность, который за многие годы терпимости, сплотились вместе! Откройте глаза, и с достоинством это признайте”, — пишет Masha Demenkova.