Кандидат в президенты Андрей Дмитриев свою предвыборную агитационную программу насытил поездками в регионы.

5 августа, среда

Береза: 13.00 – 14.30 – пикет перед зданием ДЮСШ, ул. Ленина, 97.

Пружаны: 16.00 –17.30 – пикет возле городского ДК на ул. Советской.

Брест: 19.00 – 21.00 – встреча в зале областного ДК, ул. Московская, д. 275.

6 августа, четверг

Кобрин: 09.30 –11.00 – прогулка по ул. Советской от фабрики «Ручайка» и далее по ул. Ленина до набережной реки Мухавец.

Пинск: 13.00 – 14.30 – прогулка от магазина «Алми» на ул. Центральной далее по ул. Первомайской и ул. Ленина до набережной реки Пина.

Микашевичи:16.30 – 18.00 – пикет у магазина «Санта», ул. Первомайская, 17В.

Солигорск: 19.00 – 21.00 – встреча в зале ДК, ул. Козлова, 41.

7 августа, пятница

Октябрьский: 11.00 – 13.00 – прогулка от центральной районной больницы через рынок и автостанцию до городского стадиона.

Мозырь: 14.00 – 16.00 – пикет возле магазина «Светач», ул. Советская, 132.

Бобруйск: 18.00 – 21.00 – встреча в зрительном зале ДК ПО «Белорусское общество глухих», ул. К.Маркса, 30.

Такой график требует не только времени и личных сил, но и немалых расходов. Поэтому кандидат в президенты обратился к избирателям за помощью.

«Нам нужна ваша помощь, чтобы дойти до каждого белоруса и сказать: «Беларуси нужен новый президент». Помогите нам доехать до разных городов страны, напечатать рекламные материалы, обеспечить транспорт», – написал он на своей странице в Фэйсбуке в интернете, опубликовав реквизиты своего избирательного счета.