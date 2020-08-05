Переполненные из-за эпидемии коронавируса больницы Бейрута не справляются с поступающими ранеными в результате мощных взрывов в порту. По последним данным, погибли около 80 человек, ранения получили почти 4 тысячи.

В результате двух мощных взрывов в порту Бейрута погибли 78 человек, сообщили утром в среду, 5 августа, местные власти, уточнив, что это неокончательные данные. Почти 4000 человек получили ранения.

По словам премьер-министра Ливана Хасана Диаба, сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония), используемой в качестве компонента взрывчатых веществ, которая в течение шести лет хранилась на складе без соблюдения мер предосторожности. Однако точная причина взрыва пока остается невыясненной.

Наиболее сильным был второй взрыв — после него в небо поднялся огромный оранжевый огненный шар, ударной волной были снесены портовые здания, перевернуты машины, лопнули стекла по всему городу.

Больницы Бейрута не справляются

Городские больницы, и так переполненные из-за эпидемии коронавируса, не справляются с многочисленными поступающими ранеными в результате взрыва. «Это катастрофа в прямом смысле слова», — заявил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.

The massive explosion in Beirut's port blasted windows and doors of nearby buildings, as a giant mushroom cloud rose above. pic.twitter.com/LQE0p0Krol — DW News (@dwnews) August 4, 2020

По данным Исследовательского центра геофизики в Потсдаме (Geoforschungszentrum, GFZ), сила взрыва соответствовала магнитуде 3,5 при землетрясении, он был слышен, в частности, в столице Кипра Никосии, находящейся в 240 км от Бейрута.

Высший совет обороны Ливана по итогам экстренного заседания в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа объявил ливанскую столицу зоной бедствия, президент Мишель Аун объявил трехдневный государственный траур. Глава правительства страны Хасан Диаб в телеобращении обратился за помощью ко всем дружественным странам.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала Ливану поддержку, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о поставках тонн медицинских материалов. Предложения помощи поступают со всего мира, в том числе от Ирана и Израиля, у которого нет с соседней страной дипломатических отношений.

Президент США Дональд Трамп назвал трагедию «ужасной атакой», сославшись на данные американских военных. Однако какие бы то ни было доказательства со стороны Пентагона или ливанских властей о том, что нападение могло быть терактом, отсутствуют.