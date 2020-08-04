Соседка спасла из огня двух детей в Гомеле, сообщили в МЧС. Спасатели получили информацию о задымлении в одной из квартир девятиэтажного дома по ул.Владимирова 3 августа в восемь часов вечера.

Дым шел из окна на третьем этаже. В этой квартире жила семья: мужчина 1977 года рождения, его жена 1989 года рождения и трое детей: два сына 2017 и 2019 годов рождения и дочь 2009 года рождения.

Выяснилось, что до прибытия спасателей, соседка 1991 года рождения была у себя дома, почувствовав запах дыма, вышла в подъезд. Затем она услышала сигнал сработавшего АПИ и постучала в дверь к соседям.

«Хозяин квартиры открыл, после чего женщина забежала внутрь и вынесла двух мальчиков. Один из них стоял на полу в горящей комнате, второй лежал в детской кроватке в соседней. Женщина отнесла детей к их бабушке, которая живет в соседнем доме», – рассказали спасатели.

Детей осмотрели медики, им поставили предварительный диагноз «отравление продуктами горения» и доставили в больницу.

Когда спасатели прибыли на место, в квартире находился лишь мужчина.

«По внешним признакам он был в состоянии алкогольного опьянения. В ванной пытался потушить тлеющие постельные принадлежности», – рассказали в управлении МЧС.

Дочь владельца квартиры в момент пожара была на улице на детской площадке, мать тоже в квартире отсутствовала.

Причину возгорания выясняют. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.