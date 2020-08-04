Встреча Тихановской с избирателями в Слуцке отменена. В городе начались задержания (видео)

4 августа кандидат в президенты Светлана Тихановская собиралась к случчанам на митинг в ее поддержку.

Он был запланирован в 17.30 на площадке возле ГУ «Слуцкий городской молодежный центр» (ул. Ленина, д. 158). Местная власть этому воспрепятствовала.

Чуть позднее назначенного времени прямо из машины Светлана Тихановская и сопровождающие ее в поездке Мария Колесникова и Вероника Цепкало с сожалением констатировали невозможность проведения митинга в Слуцке.

Они выразили надежду на то, что в Солигорске массовое мероприятие на стадионе «Строитель» в 19.30 состоится. Хотя и там возле спортивного объекта роют землю.