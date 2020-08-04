В Солигорске митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской был запланирован 4 августа в 19.30 на стадионе «Строитель» (ул. Ленинского комсомола, 51).

Незадолго до назначенного времени начала мероприятия к солигорчанам обратилась Ольга Ковалькова, доверенное лицо Тихановской, с просьбой оставаться дома и не приходить к стадиону.

По ее словам, сотрудники милиции силой разогнали около десятка человек, которые прибыли к спортивному объекту, сказав, что мероприятие незаконно.

Она также сообщила, что никакой информации от городского руководства об отмене митинга к ним не поступало.

Ковалькова сообщила, что якобы на стадионе в Солигорске нужно проводить срочные работы.

До этого в 17.30 не состоялась встреча Тихановской с избирателями в Слуцке, так как местные власти также организовали срочные работы в месте, где должно было пройти мероприятие.