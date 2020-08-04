Утром 4 августа следственно-оперативная группа выбыла по сообщению о возгорании сцены, расположенной в парке Дружбы народов в Минске. Именно там мэрия Минска запланировала концерт в то же время, что и большой митинг-концерт Светланы Тихановской.

“В настоящий момент следователи работают на месте происшествия, допрашиваются свидетели, изымаются вещественные доказательства, назначен ряд экспертных исследований. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) УК Республики Беларусь”, — сообщают в правоохранительных органах.