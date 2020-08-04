Директор Института стран СНГ, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что Лукашенко устранил всех конкурентов на предстоящих выборах. По его мнению, России не стоит посылать наблюдателей в союзное государство.

«Он уже сделал массу вещей для того, чтобы эти выборы можно было назвать «так называемыми». Он по максимуму устранил всех конкурентов на выборах. Он их не допустил, он их посадил в тюрьму. Он разыграл карту готовящегося переворота и Майдана, террористических актов и т.д. Он отказался устанавливать видеокамеры на избирательных участках и ограничил число наблюдателей.

Я полагаю, что нам тоже следовало бы изменить своё решение о направлении наблюдателей. Мы собирались это сделать, такие решения приняты в Госдуме — направить наших наблюдателей и депутатов, в том числе, для наблюдения за выборами. Мне кажется, после всех событий, которые сотворены Беларусью, в этом нет необходимости, чтобы быть статистами при этом действе».

По словам депутата, президент Беларуси не способствует развитию отношений с Москвой.

«Это выступление Александра Лукашенко свидетельствует, что, к большому сожалению, президент Беларуси пытается использовать Россию как дойную корову, при этом не предлагая никакого реального союза. Его союзные обязательства в любой момент, как показывает история с этими охранниками [ЧВК Вагнер – прим. ГМ], выброшены псу под хвост.

Сколько продлится правление Лукашенко, зависит от того, что произойдёт на следующий день после этих выборов или так называемых выборов девятого числа. До сих пор Лукашенко мог рассчитывать на сочувствие Москвы, вряд ли сейчас такое сочувствие будет проявлено, если он захочет после выборов продемонстрировать силу и подавить какие-то выступления несогласных с итогами выборов», — отметил Затулин.