Бывший претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Валерий Цепкало анонсировал создание «доски позора», куда занесут тех членов избирательных комиссий, которые будут участвовать в возможной фальсификации грядущих президентских выборов 9 августа.

Об этом он рассказал в интервью украинскому изданию «Новое Время».

«Все члены территориальных избирательных комиссий, которые фальсифицируют выборы, попадут на эту доску. Для всех важны визы — мы живем рядом с тремя странами ЕС. Я уже с депутатами Европарламента поговорил. Мы формируем списки всех членов территориальных избирательных комиссий и их вывешиваем, пусть белорусский народ знает учителей, завучей, директоров, которые занимаются фальсификацией», — заявил Цепкало.

Соответствующая «доска» будет размещена на специальном сайте, объяснил он.