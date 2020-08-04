Труханович: Анна Канопацкая еще может победить

Известный бизнесмен и первый долларовый миллионер Беларуси Анатолий Труханович откровенно рассказал о своей семье, в которой росла Анна Канопацкая, а также признался какие поступки дочери одобряет, а какие – нет.

— Анатолий, Иванович, расскажите немного о своей семье.

— Я родился в семье сельского учителя, в Западной Беларуси. Мать родом из Ольшан в Столинском районе. А отец — из Лунинецкого района, по другую сторону Припяти. В Минск я приехал, когда поступил на прикладную математику, по распределению попал в технологический университет.

— А как пришли в бизнес?

— В 1986 году, когда вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров, что можно открывать малые предприятия, я решил использовать шанс. Хотя в то время говорили, что это только на время. Я тогда с высокой должности ушел, был заместителем генерального директора НПО «Биопром». Была очень хорошая зарплата. Я находился в кадровом резерве на министра, поэтому мой шаг был очень рискованным.

— И когда вы стали долларовым миллионером?

— В 1989 году уже, то есть через три года.

— Скажите, такие большие деньги как-то на семью, на ваших детей повлияли?

— Я делал бизнес не ради денег. Мне это доставляло удовольствие. У меня было даже более аскетичное воспитание, чем у детей других людей. Я никогда не покупал какие-то сверхмодные сапоги или автомобили. Будучи миллионером, Анне, когда ей исполнилось 18, купил первую машину. Не иномарку шикарную, а обычные «Жигули».

— Почему Анна пошла учиться на юриста?

— Понимал, что миром правят юристы и экономисты. Вообще-то правят деньги, но с помощью юристов и экономистов. Может быть не по образованию, но по духу человек, который руководит бизнесом, страной, должен обязательно быть юристом и экономистом. Вот если наш президент по духу был бы юристом, он бы четко понимал: вот это можно, а это нельзя. Это должно быть в твоих мозгах, в душе.

Поэтому повлиял на своих дочерей, хотел, чтобы они работали со мной в моем бизнесе: Анна юристом, Дарья – экономистом. Обе дочери начинали у меня, Дарья до сих пор со мной работает. Анна ушла лет 10 назад, после того как у меня объемы упали. Она открыла свою юридическую компанию и, как юрист, она оказалась достаточно успешной. Хорошо зарабатывала.

Хочу подчеркнуть, что в нашей семье с самого начала было такое кредо – налоги нужно платить честно. Поэтому Анна, с самого начала, как создала свой бизнес, начала работать честно, а это очень непросто. И я, и Анна открыто боремся против слишком больших налогов — в Беларуси они одни из самых больших в мире, но платим все, что нужно.

— Вы считаете несправедливой налоговую систему Беларуси?

— В белорусском бюджете концентрируется более 50% всех денег, которые распределяются чиновниками. Это очень плохо и накладно. Нужно людям отдавать эти деньги, пусть они сами тратят: на врачей, на школы. В некоторых странах в бюджете концентрируется всего 27-28% всех средств. А в Беларуси есть и скрытые налоги. Это надо же было придумать этот дорожный сбор! Это просто никто не считает, сколько нужно трудозатрат на исчисление и уплату этого налога. Уже есть акцизы на топливо, которые были введены как раз для того, чтобы дороги строить и ремонтировать. Если мало, то добавьте еще один процент и это будет справедливо: чем больше заправляешься, тем больше ездишь, тем больше платишь. Не хватает какой-то разумной логики, никто не думает о людях. Это все идет от неуважения к человеку, к его труду. Анна, кстати, говорила, что одним из первых шагов будет отмена этого налога.

Если бы пришел бизнесмен, который знает цену заработанной копейке, он бы тоже все это убрал. А что взять с Александра Григорьевича, который сам ни одной копейки ни заработал? Во главе страны должен стоять человек, который умеет зарабатывать и знает цену этой копейки, тогда придет уважение к чужому труду. Не вшивая блоха, а его величество налогоплательщик, который деньги несет в казну. Президент должен ему спасибо сказать, а не обзывать или как-то унижать.

— Скажите, как и почему Анна пришла в политику?

— Не буду скрывать, я был одним из организаторов Объединенной гражданской партии. И я взял обеих дочерей туда. Мы были на первом учредительном съезде, который проходил в Минске в шахматном клубе. Мы организовали эту партию, верили, что у нас будет, как во всех демократических странах, будет оппонент у действующей власти. Ведь если нет оппонентов, то нет и прогресса.

— Анна обещала, что если станет президентом, то не будет судить Лукашенко. Как вы к этому относитесь?

— Мне сегодня часто задают этот вопрос: вот придет Анна, судить будем или нет? Вопрос этот от Матфея идет: «не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Поэтому я отвечаю так: конечно, напрашивается эта мысль, но мы должны спросить об этом у Климова, спросить у родственников Гончара, Захаренко, Красовского, Завадского. Также нужно спросить у Козулина, Чигиря, Маринича, Статкевича, Тихоновской, у сотен других соотечественников.

— Скажите, почему Анну исключили из партии?

— Партия требовала от депутата более жестких шагов в парламенте — выступлений, призывов. Но Анна избрала более сдержанный стиль. Мне лично не понравилось, что ее исключили. Но считаю, что партийная дисциплина должна соблюдаться. Во всем виню Анну.

— Как произошло выдвижение вашей дочери кандидатом в президенты. Она с вами советовалась или нет, вы ее поддержали здесь?

— Совета было мало. Она решила, и я как отец поддержал. Почему не поддержать, если из самых благих намерений решила. Хочет, ну пусть пробует, она уже давно в политике. Сам ее туда направлял. Единственное, что я сказал, что финансовых ресурсов у меня нет. Но пояснил, что пришло время, и ресурс дал сам Александр Григорьевич — своими словами, своими действиями, своим бездействием, своим вопиющим хамством. Этот ресурс – люди, которые готовы проголосовать за кого угодно, но только не за Александра Григорьевича. Я, конечно, не верю, что у него 3% или 69%. Я думаю, что реально сейчас 20%-27% у него устойчиво есть.

— Многие не понимают поступков вашей дочери в период президентской кампании, может быть вы сможете объяснить все это?

— И я не понимаю, и сестра не понимает, вся семья не понимает. И Анна из-за этого очень переживает. Я не знаю, почему так происходит, может быть, это излишнее волнение… Я вижу в ней дух семьи, нацеленность на справедливость. Но вот эти ее выступления – это совсем непохоже на нее. Я воспитывал своих дочерей так, что не просто нужно быть обывателем, а болеть, переживать за большое, если хочешь быть большим.

Знаете, раньше была программа «Время» и там освещались основные события. Я всегда смотрел, но иногда у меня не получалось, чтобы быть в курсе. Тогда я просил Анну, чтобы она посмотрела и рассказала мне все. Она была в шестом или пятом классе только. И было, например, заседание Политбюро, и она мне все рассказывает: кого назначили, что обсуждали. Все политические новости мне рассказывала. Было даже такое, что мне ее классный руководитель говорила: «Что вы с ребенком делаете, детство у нее отнимаете».

— Вы сказали, что не понимаете сейчас дочь, что это поведение на нее непохоже, а что конкретно вам не нравится?

— Ну, например, зачем так грубо говорить о Бабарико? Лично меня это тоже коробит. На фоне того, что у нас уже есть такой президент, который не следит за тем, что говорит, и тут дочка такая. Мне кажется, что это неправильно. За ней же никогда такого не водилось. В семье у нас даже грубых интонаций не было. Мы всегда осуждали с ней, как президент грубо говорит про кого-то. Не должен так кандидат говорить, тем более президент. От президента ждем мудрости. Из мудрости вытекает три особенности: правильно анализировать, безошибочно говорить и безупречно поступать.

Конечно, надо понимать, что если представитель российского банка будет в Беларуси президентом – это будет нести определенные риски. Так и надо говорить, дипломатично. Люди все поймут. Не нужно этих грубых сравнений. Она допустила тут ошибку. Считаю, что она должна извиниться. Ошибаются все, но только дураки не признают свои ошибки.

— Вы пробовали повлиять на дочь или она вас не слушает?

— Анна уже взрослая и сама принимает решения, особо не слушает, но прислушивается. Я ей высказал свою точку зрения по этому поводу. Вот, например, был простой шаг: пойти на Комаровку и организовать там пикет. Но Анна говорит, что нельзя уподобляться президенту, и в самый пик коронавируса проводить какие-то массовые мероприятия, как он проводил парад. Правильная мотивация, ну так и объясни людям. Но почему-то слова получились другие. Мотивация одна, а объяснение другое.

— Может быть советники в штабе такие?

— Ну если мы будем говорить, что царь хороший, а все остальные плохие – это будет неправильно. Если у тебя команда плохая, то извини, ты в этом виноват.

— Многие противники Анны, называют ее кандидатом-спойлером. Якобы она договорилась с властью, чтобы оттянуть голоса у альтернативных кандидатов. Как вы с этому относитесь?

— Говорят очень много чего, и еще больше скажут. Я даже не хочу это обсуждать. Я уверен, что это спецслужбы стараются всех друг с другом поссорить. Кто-то допустит ошибку и вокруг начинается нагнетание. Вы же посмотрите, все поссорены между собой. Да, Анна где-то слишком прямолинейно действует, выражает свое мнение отдельными недопустимыми словами или поступками. Нельзя так. Но нужно понимать, что возможно ей просто не хватило опыта, дипломатичности. Помните, как у Киплинга: «Будь готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут»… Ведь власти только этого и нужно. Какой спойлер, о чем тут вообще можно говорить? Всем ведь понятно, что честного подсчета не будет, что нарисуют ту цифру, какую скажут. Зачем тогда нужен спойлер? Вот если был бы честный подсчет, тогда действительно нужен был бы кандидат, который оттягивали бы на себя голоса. Но это все равно было бы не про Анну.

Я вам скажу, что будет, если вдруг так случится, что Анна победит. Первое, это будут восстановлены все демократические институты. Это как так, что нашему президенту руководители соседних стран даже руку не подают? Это ведь сказывается на всех нас. Честно скажу, иногда даже стыдно говорить, что ты белорус. А-а, говорят, это у вас там Лукашенко. Александр Григорьевич считает, что это нормально. Как это нормально, если тебе сосед поляк руку не подает, а с Польшей у нас не меньше родни, чем с Россией.

Второе, что сделает Анна, это приведет в порядок налоги. Вы посмотрите, какой стыд, что удерживают 20% у работающих пенсионеров. Наоборот, нужно поощрять. Человек ведь заработал уже себе пенсию! Как Анна мне говорила, одним из первых ее указов будет отмена этих налогов. Часть налогов с национальных богатств – «Беларуськалий», лес – это все в пенсионный фонд должно поступать. Потом посмотрите, нет доступности к нашей земле. Как это так, за что воевали наши деды, если земля сегодня принадлежит не тем, кто на ней работает, а чиновникам? А потом удивляемся, откуда у нас коррупция. Александр Григорьевич сам создал эту коррупционную систему, а потом сажает людей, наводит на всех страх и делает из себя такого борца с коррупцией. У нас очень взяткоемкое законодательство.

Или зачем президенту нужно было трогать уважаемую Далю Грибауска́йте (бывшая президент Литвы – прим ред.)? Вы может не знаете, но в Литве урожайность зерновых в два раза выше, чем у нас, и надои молока выше в 1,6 раза. И это при том, что она не специалист в сельском хозяйстве, почему не улыбаться. Президент и не должен быть специалистом, он должен создать в стране такие условия, чтобы специалисты сами могли себя проявить. И дружить с соседними странами нужно, не получится хорошо жить, если с соседями ужиться не можем. Анна все это понимает и программа у нее об этом. Только неполная, я бы еще кое-что добавил.

— Как вы считаете, шансы у Анны победить в этой гонке еще есть?

— К власти приходит не всегда тот, кто ближе к ней. Вспомните, какие интересные были первые выборы. Был уважаемый Кебич В.Ф., был дважды герой соцтруда Дубко, который говорил, что работать надо. А наш: ла-ла. И мы, белорусы, выбрали не человека, умеющего работать, а ла-ла. А сейчас многие трудятся на себя, научились ценить людей, умеющих работать и зарабатывать. И эти избиратели на проголосуют за ла-ла. Анна отвернула от себя часть своего электората, она не поняла, что люди будут голосовать не за кого-то, а против. Если она извинится, если в оставшееся время скажет, что нужно… Если все это сделает, если выборы были бы честными, шансы у нее были бы высокими. Ведь, как я уже говорил, и программа, и позиция у нее правильная. Если будут созданы демократические институты, не принципиально важно, кто будет президентом. Потому что будут независимый суд, парламент, правительство, прокуратура, Конституционный суд. И люди должны понимать, тут кто бы не пришел из нынешних альтернативных кандидатов, все равно будет лучше, чем сейчас.

И конечно, мы все это с Анной обсуждали, она точно также все видит. Больше того, она кое-что видит и по-новому, с примерами других стран. Какой стыд для Беларуси, что сегодня у нас в исполкомах сидит милиция охраняет! От кого охраняет? В 1947 году, после войны, была отменена охрана милиционерами госорганов в связи с ликвидацией в Западной Беларуси банд. А от кого сегодня отгораживаемся, от народа? Вы сами по себе, а мы сами по себе?

Создали этот выездной прием граждан, прямые телефонные линии, как подаяние народу и выслушивают жалобы. Сами создали такую систему, что жаловаться нужно ходить. Сделайте независимые суды, и чтобы председатели исполкомов избирались, тогда никаких жалоб не будет. Если вдуматься, когда Александр Григорьевич ругал, что там корова занавожена, так это его нужно было ругать. Снимаешь губернаторов, министров за грязную корову – тебя нужно снять, что не создал такую систему, в которой каждый занимался бы добросовестно своим делом.

— По вашему мнению, при условии честного подсчета, как бы голоса распределились 9 августа?

— Я считаю, что и Бабарико и Цепкало должны были участвовать в выборах. И в такой ситуации, я думаю, первым был бы Цепкало, вторым — Бабарико, третьим – Канопацкая, четвертым — Лукашенко. И был бы второй тур.