Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает БЕЛТА.

Сегодня в поединке третьего квалификационного раунда Александра Саснович (119-й номер мирового рейтинга) победила испанку Лару Арруабаррена-Весино (154) — 7:5, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

До этого Александра Саснович обыграла россиянку Анастасию Комардину (201) и чешскую теннисистку Терезу Мартинцову (133) .

Турнир Palermo Ladies Open, который завершится 9 августа, является первым официальным после связанного с пандемией COVID-19 перерыва.