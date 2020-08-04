"Посольство не готово к выборам". Почему у белорусского посольства в Варшаве выстраиваются очереди

Белорусы, проживающие в Польше, с 30 июля по 3 августа, стояли в больших очередях у здания белорусского посольства в Варшаве, чтобы их внесли в список избирателей на польском участке и передали данные об этом в Беларусь, чтобы их вычеркнули из списков на белорусских участках по месту их регистрации. Попасть в посольство смогли не все. Теперь они обеспокоены, что не смогут точно так же попасть на участок для голосования 9 августа. Посольство призывает голосовать их досрочно.

«Это был целый квест попасть в посольство»

Ситуация с очередями у посольства Беларуси в Варшаве, где располагается участок для голосования №99, тянется еще с четверга 30 июня, однако проблема за эти дни так и не была решена. Не все желающие успели попасть на прием в посольство. Как рассказала кампании «Правозащитники за свободные выборы» белоруска, проживающая в Варшаве, Алена Калеева, такая ситуация сложилась из-за того, что у посольства низкая пропускная система, причем работники посольство делают это сознательно, не стремясь разрешить ситуацию. На прием граждан было выделено только два часа в день.

«В первый день запускали по два человека, а потом вообще по одному. В первый день попасть на прием в Посольство не смогли человек 30-40. Также работник посольства сразу пускал посетителей нажатием кнопки, то потом начал сам спускаться по лестнице и открывать двери. На это все уходит много времени на каждого человека, поэтому, ожидаемо, люди не успевают пройти в посольство за два часа. Нам объясняли, что работник Посольства начал лично открывать двери каждому, так как им поступила информация, что якобы кто-то собирается захватить белорусское посольство. Поэтому было принято такое решение в целях безопасности.

В субботу люди приходили к посольству к 8 утра, чтобы попасть к 11. Но кто уже пришел к 9, то на прием уже не попали. Мы даже договорились никаких вопросов не задавать в посольстве, чтобы больше людей успело пройти на прием. Это был целый квест попасть в посольство», — рассказывает Алена Калеева.

Белорусы подавали жалобы на организацию работы посольства, точнее на «искусственно замедленный процесс пропуска граждан». Так, председатель Белорусского Дома в Варшаве Александр Зарембюк направил обращение в Посольство, где указал, что сотни белорусов обращаются с вопросами, возмущениями и жалобами на тему работы Посольства во время внесения белорусов в список избирателей.

По словам белоруски, не все белорусы успели зарегистрироваться до досрочного голосования. Но, как оказалось, в посольстве Беларуси возник ряд других вопросов, связанных с организацией и проведением голосования.

«Тогда приходите досрочно голосовать»

Как рассказывает Алена Калеева, для голосования в посольстве планируется организация только одной кабинки для голосования. Белоруска на основе опыта последних дней работы с белорусским Посольством в Варшаве опасается, что проголосовать 9 августа на участке №99 смогут не все белорусы. Работник посольства предложил такое решение вопроса: «Тогда приходите голосовать досрочно». Соответствующее объявление размещено на сайте посольства.

«В текущем году наблюдается значительный интерес белорусских граждан к президентской избирательной компании. Ожидается, что явка избирателей будет гораздо выше, чем на предыдущих выборах. Посольство прилагает усилия для обеспечения возможности реализации гражданами своих избирательных прав. Однако в этом году пропускная способность участков будет уменьшена в связи с мерами по противодействию распространения коронавируса.

В этой связи посольство выражает обеспокоенность и призывает вас принять активное участие в досрочном голосовании, которое будет проходить 4 – 8 августа 2020 г. с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. В особенности это касается граждан, не внесенных в настоящее время в списки избирателей по соответствующему избирательному участку, поскольку реализация ими своих избирательных прав технически потребует больше времени (проверка паспорта, внесение в дополнительный список, исключение из списков в Беларуси)», — говорится в объявлении посольства.

Работники белорусского посольства в Варшаве объясняют план работы в дни голосования: пускать будут по одному человеку, урна для голосования будет тоже одна, а проголосовать смогут все желающие, которые физически попадут на участок.

Как рассказывает Алена Калеева, сотрудники белорусского посольства в Варшаве не прилагают усилий для разрешения этой проблемы. Они объясняют белорусам, что в здании посольства недостаточно места для того, чтобы сделать несколько кабинок. Также они сообщают, что не могут увеличить количество кабинок для голосования из-за эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19. Белорусские избиратели, проживающие в Польше, сами предлагают варианты выходов из этой ситуации: от своей волонтерской помощи до снятия дополнительного помещения для оборудования дополнительных кабинок для голосования.

Белорусский Дома в Варшаве призвал посольство прислушаться к многочисленными просьбам белорусов, в том числе о размещении нескольких кабинок для голосования, ссылаясь на статью 51 Конституции, где сказано, что ответственность за организацию голосования, обеспечение тайны волеизъявления избирателей, оборудование помещений и поддержание в них необходимого порядка несет участковая комиссия.

А бюллетеней на всех хватит?

Кроме того, белорусы, проживающие в Варшаве, беспокоятся, что им просто не хватит бюллетеней. По словам Алены Калеевой, посольство в Варшаве «не готово к выборам». Если на прошлых выборах голосовать изъявляли желание несколько сотен белорусов, то сейчас это количество превышает несколько раз. Но ни в Посольстве, ни в ЦИК Беларуси не могут сказать, какое количество белорусских избирателей находится в Польше. Ясность могли бы внести списки избирателей, но, как уже отмечалось, на прием в Посольство смогли попасть не все желающие.

Однако в ЦИК Беларуси считают, что для голосования за рубежом уточнение списков со стороны избирателей особого смысла не имеет.

«Всё равно избиратель придёт с паспортом. Без него за рубежом проголосовать нельзя будет, даже если ты в основном списке. Человек приходит на досрочное или основное голосование на избирательный участок. Предъявляет паспорт, и его вносят в дополнительный список», — рассказал Еврорадио заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы ЦИК Беларуси Иван Толкач.