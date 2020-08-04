Певица Рита Дакота заболела коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Положительный результат на COVID-19 дал только третий тест. По словам исполнительницы, ни анализы крови, ни компьютерная томография не показали наличие коронавируса. «И только моя чуйка заставила меня все это время сидеть дома!» – подчеркнула певица.

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«Чувствую себя сносно. Из бесючего – нет обоняния вообще и тело ломит. В остальном нормально. У остальных членов семьи (Фед, Алла, Мия) результат отрицательный. Но и они сидят дома», – рассказала Дакота.