Кандидат в президенты Андрей Дмитриев, стоя у здания Дома правительства, призвал депутатов назначить новые президентские выборы.

Нам нужны новые выборы

Команда Андрея Дмитриева принесла к Дому правительства трибуну, чтобы он выступил с нее, сообщает TUT.BY.

Кандидат заявил, что сегодня — старт досрочного голосования и сегодня же «старый президент решил обратиться к народу и парламенту с речью». Поэтому он решил тоже обратиться к народу и парламенту как кандидат в президенты.

— Выбор — вот главное слово этой недели. Нам уже всем ясно, что выборы будут судьбоносными, как бы они ни закончились. Нам всем ясно, то, что произойдет 9 числа, изменит нас, изменит Беларусь. Депутаты сегодня собрались не здесь [в Доме правительства], хотя, давайте будем честными, от отсутствия или присутствия их в этом зале в стране многое не меняется. Многие из них рассчитывали послушать старого президента, поесть в кафешке Минска и поехать домой, но так сегодня не получится. Я считаю, что депутатам, как и всем белорусам, нужно делать свой выбор — голосовать. Если бы их не созвали так срочно, мы бы не вспомнили, какой властью обладает парламент. Их не было, когда в стране шли протесты против тунеядского декрета, когда люди умирали от коронавируса. Я обращаюсь к депутатам Палаты представителей, воспользуйтесь той властью, которая у вас есть, предотвратите национальную катастрофу, выберите стать частью общего движения за нового президента, назначьте сегодня новые выборы, у вас есть такая возможность. Новые выборы дадут новый старт стране, — заявил Дмитриев.

Кандидат также добавил, что в переизбрании нуждается не только президент, но и парламент, поэтому, помимо президентских выборов, после 9 августа надо провести и парламентские.

Дмитриев считает, что необходимо создать парламентскую комиссию по расследованию действий власти во время коронавируса, чтобы белорусы знали каждого, кто принимал решения, «кто затыкал рты врачам, не давал озвучивать настоящие цифры». Кандидат также обратился к депутату по Хойникскому округу Жанне Чернявской.

— Не сидите здесь, езжайте в свой округ и добивайтесь свободы для замечательного тракториста, которых должно быть большинство в стране. На них, на таких Евгениях держится сегодня Беларусь, и разбирайтесь по тем фактам, которые он называл в своей речи, — заявил кандидат в президенты.

Андрей Дмитриев возмутился и огромным счетом налогов, который выставили прихожанам за Красный костел.

— Это политически мотивировано, это случилось после слов «голоса надо считать честно», потому что так говорит заповедь — «не лги». По-моему, за такие проповеди надо говорить спасибо. Я выбираю тех, кто за честные выборы, и уверен, что за такие слова Красному костелу надо выставлять не счета, а наши слова благодарности за такую позицию, — сказал Дмитриев.

Мы сами вам приведем этих «боевиков»

Кандидат отметил, что сегодня все списывается на коронавирус: невозможность наблюдать за выборами, экономический кризис и другие проблемы.

— Последние десять лет нет никакого роста, сплошные проблемы. Недавно он объявил, что у нас средняя зарплата — тысяча рублей. Александр Григорьевич, очнитесь. У тех, кто сидит перед вами, я думаю, уже и больше, и не в рублях. Но у тех, кто живет в Беларуси там, где вы не делаете ремонты, там, где у нас разбитые детские площадки, сегодня зарплата 500 рублей, — заявил Дмитриев.

Кандидат в президенты отметил, что даже с главным экономическим партнером — Россией, Беларусь умудрилась поссориться по всем фронтам. Настолько, что арестованы 33 «боевика», а 167 «растворились, как иголка в стоге сена».

— Прошла неделя, я молчал, специально дал время. Я хочу спросить: 33 человека допрашивают каждый день. Где фотороботы на каждом столбе? Да мы сами вам приведем этих 167 человек. Я был в десятках городов после этого, я вас уверяю, белорусы готовы защищать свою независимость и порядок в своем доме, дайте нам фотороботы, мы найдем этих людей, вам не надо делать это самим, положитесь на общество, — обратился Дмитриев к правоохранителям.

Он также обратился к членам избирательных комиссий, попросив их не фальсифицировать выборы.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко обратится к народу и парламенту. Правда, пройдет мероприятие не традиционно в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики — там больше места, планируется, что на встречу с президентом приедет 2,5 тысячи чиновников со всей страны.

Андрей Дмитриев накануне заявил, что в таком случае придет к зданию парламента и выступит с «обращением к народу и парламенту» по наиболее острым темам: коронавирус, поимка «боевиков» в Беларуси, будущее экономики страны и, конечно, президентские выборы.