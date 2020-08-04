Многоразовая с брызгоустойчивой поверхностью. Белорусские ученые создали уникальную медицинскую маску

Белорусские ученые создали уникальную медицинскую маску. «Минск-Новости» в лаборатории растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ узнало, из каких материалов она выполнена, в чем ее преимущества перед известными аналогами и какие перспективы применения.

Сегодня рынок предлагает достаточно широкий выбор медицинских масок. В условиях пандемии они снижают риск заражения COVID-19, но не гарантируют безусловной защиты. Одноразовые маски (с учетом того, что их нужно менять каждые 2–3 часа) обостряют проблему утилизации огромного объема бионеразлагаемых материалов. Нет пока доказательств того, что стирка и глажка делают одноразовые маски стерильными и пригодными для многоразового использования. Поэтому поиск более эффективных аналогов продолжается.

Ученые БГУ разработали свой вариант медицинской маски, обладающий рядом существенных преимуществ в сравнении с большинством применяемых сейчас.

— У нашего изделия гладкая и брызгоустойчивая поверхность, — объясняет заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ физико-химических проблем БГУ доктор химических наук Дмитрий Гриншпан. — Внешний пленочно-тканевый слой разработан в нашем НИИ на основе полиэфира: мы можем выпускать его в необходимых объемах. Внутри находится толстый волокнистый нетканый материал «Карбопон-Актив», тоже отечественного производства: он служит фильтром и сорбентом, который, как я считаю, дает 100-процентную гарантию того, что вирус не проскочит.

Инновационная маска предназначена для многократного применения. Для стерилизации ее достаточно прокипятить в воде при температуре 100 °С с добавлением кислот, например лимонной или уксусной. Ряд добровольцев из числа студентов и сотрудников БГУ уже в течение трех месяцев пользуется созданными средствами защиты. Ученые готовы отдать свое изделие и на специальное тестирование по европейским стандартам и в случае положительного результата организовать промышленное производство.

— Я уверен в конкурентных преимуществах нашего варианта перед всеми, которые сейчас есть в продаже, — подчеркивает Д. Гриншпан. — В свое время мы создали для очистки воды в чрезвычайных ситуациях шесть мобильных автономных установок и сотни индивидуальных комплектов, которые были высоко оценены МЧС Республики Беларусь. Наработки, доказавшие свою эффективность при очистке сверхгрязной воды от кишечной палочки, сальмонеллы и энтеровируса, решили применить и для адсорбции вредных компонентов, содержащихся в воздухе.

Также доктор химических наук убежден: для снижения рисков заражения коронавирусом необходимо пойти на более решительные меры по запрету курения на улицах, в общественных местах, поскольку табачный дым — это мелкий аэрозоль, который может переносить COVID-19 на расстояние значительно большее, чем 2–3 м, а посему представляет опасность не только для самих курильщиков, но и для всех, кто попадает в зону его распространения.