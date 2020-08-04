В Минске жильцов одной из многоэтажек заставили снять шторы с балкона.
Об этом на своей странице в Instagram рассказала пользовательница с ником yulya_yakimovich.
Как написала девушка, инцидент произошел с ее сестрой, у которой на балконе висели шторы бело-красно-белого цвета.
По словам девушки, «сотрудники милиции силой изъяли их прекрасные шторы».
«Шторы, которые их спасают в жару от солнца, шторы, которые украшают их квартиру и радуют своих жильцов. Оказывается, шторы могут портить общий фасад здания и это административное нарушение», — добавила она.
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У моей сестры @darya_yakimovich дома сегодня сотрудники милиции силой дома изъяли их прекрасные шторы. Шторы, которые их спасают в жару от солнца, шторы, которые украшают их квартиру и радуют своих жильцов. Оказывается, шторы могут портить общий фасад здания и это административное нарушение.
Похожая история произошла с еще одной жительницей Минска, которая повесила на своем балконе бело-красно-белый флаг. Как пишет TUT.BY, к балкону подогнали строительную люльку и сняли флаг, в то время как хозяйки не было дома.