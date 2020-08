View this post on Instagram

У моей сестры @darya_yakimovich дома сегодня сотрудники милиции силой дома изъяли их прекрасные шторы. Шторы, которые их спасают в жару от солнца, шторы, которые украшают их квартиру и радуют своих жильцов. Оказывается, шторы могут портить общий фасад здания и это административное нарушение.