Минэнерго Беларуси анонсировало физический пуск первого энергоблока БелАЭС в ближайшие дни.

«Начало операций по физическому пуску первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни. Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал РУП «БелАЭС» подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива», — сообщила журналистам пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович.

«Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача — подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах», — подчеркнула пресс-секретарь.

Она пояснила, что физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.

После этого будет проведен вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки, добавила Козлович.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ранее сообщалось, что физпуск первого энергоблока планируется в августе, а на полную мощность он выйдет в феврале 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).