Авиакомпания «Белавиа» с 5 августа возобновляет рейсы по маршруту Минск — Вильнюс — Минск. Такая информация размещена в аккаунте авиаперевозчика в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Рейсы будут выполняться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 35 минут.⠀

Въезд в Литву разрешен гражданам страны и Европейского союза, а также пассажирам с видом на жительство, отметили в авиакомпании.

«Белавиа» рекомендует перед полетом ознакомиться с ограничениями на въезд в страну назначения и выезд.