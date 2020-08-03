Виталий Шкляров. Фото newtimes.ru

Жалобу на арест политтехнолога Виталия Шклярова должен рассмотреть завтра суд Партизанского района Минска. Ранее Шкляров был отправлен под стражу. При этом белорусское телевидение утверждало, что он мог быть связан с задержанными боевиками из России.

О состоянии Шклярова «Эху Москвы» рассказал его адвокат Антон Гашинский. «Он психологически подавлен, не понимает, за что его задержали и как такое могло произойти. Шкляров предполагает, что это произошло из-за того, что в своем блоге он критиковал действующую власть», — отметил Гашинский. Он добавил, что Шкляров «сидит с заключенными абсолютно разных категорий».

Сам политтехнолог ранее работал с оппозиционным белорусскими блогером Сергеем Тихановским, который собирался выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

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