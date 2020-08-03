Жалобу на арест политтехнолога Виталия Шклярова должен рассмотреть завтра суд Партизанского района Минска. Ранее Шкляров был отправлен под стражу. При этом белорусское телевидение утверждало, что он мог быть связан с задержанными боевиками из России.

О состоянии Шклярова «Эху Москвы» рассказал его адвокат Антон Гашинский. «Он психологически подавлен, не понимает, за что его задержали и как такое могло произойти. Шкляров предполагает, что это произошло из-за того, что в своем блоге он критиковал действующую власть», — отметил Гашинский. Он добавил, что Шкляров «сидит с заключенными абсолютно разных категорий».

Сам политтехнолог ранее работал с оппозиционным белорусскими блогером Сергеем Тихановским, который собирался выставить свою кандидатуру на президентских выборах.