Захват банка в центре Киева: террориста задержали

В понедельник, 3 августа, неизвестный мужчина, угрожая гранатой захватил отделение банка в киевском бизнес-центре «Леонардо». В здание зашли операторы телеканалов, а также группа «Альфа», которая начала штурм.

Полиция диалога попросила отойти людей подальше от здания.

Журналисты говорят, что киевский террорист вел себя спокойно. Попросил кофе. Курил.

Также в прямом эфире с места событий журналисты сообщили, что здание собрались штурмовать.

Позже появилась информация о том, что террорист задержан и обезврежен.

Ранее сообщалось о том, что столичная полиция ввела спецоперацию «Гром» и просит граждан обходить район перекрестка улицы Богдана Хмельницкого и Владимирской.

Также появилась первая информация о захватчике и о том, кого он взял в заложники.

Кроме того, появилось фото террориста. Он хотел выйти в прямой эфир на нескольких телеканалах, чтобы озвучить свои требования.Так же сообщалось, что он требует выплатить ему 40 тысяч гривен.