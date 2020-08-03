В отделение АО «Универсал Банк» зашел неизвестный мужчина возрастом до 35 лет, который сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Сейчас полиция ведет переговоры с мужчиной.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В помещении банка остался руководитель отделения по собственному желанию. Все остальные работники покинули здание. Введена в действие специальная полицейская операция «Гром».

«Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской», — написал Геращенко.

Отметим, в этом районе находится бизнес-центр «Леонардо».