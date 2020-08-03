В Беловежской пуще проводят научный эксперимент по борьбе с красным дубом — одним из наиболее опасных инвазионных видов, сообщается на официальном сайте национального парка.

«Мы ищем способы эффективной борьбы с порослью красного дуба. Не проблема удалить дерево, проблема – что делать с пневой порослью, которая после этого образуется. Существует несколько методов с разной степенью затратности и экологичности», — рассказал заведующий лабораторией продуктивности и устойчивости растительных сообществ Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, кандидат биологических наук Максим Ермохин.

По его словам, было решено прибегнуть к варианту — засыпать или закрыть пни, чтобы снизить активность придаточных почек. «Это можно сделать чем угодно (темным полиэтиленом, почвой, подстилкой и пр.), но засыпать опилками с нашей точки зрения – один из наиболее экологичных методов», — отметил Ермохин.

«В результате небольшого эксперимента мы вырубили поросль у 50-ти пней красного дуба разного размера, часть пней засыпали опилками, а часть оставили без опилок. Первые результаты будем оценивать этой осенью, а затем – весной 2021 года. Даже если не удастся полностью остановить поросль, но снизить ее активность – уже будет хорошо», — отметил специалист.

Красный дуб (выходец из Северной Америки) появился в пуще в конце XIX века. Растение-колонист в новых условиях начало вытеснять аборигенные виды деревьев. В белорусских лесах нет организмов, которые живут за счет красного дуба, тем самым сдерживая его развитие. Поэтому сейчас, по мнению ученых, это самый опасный чужеродный древесный вид в Беловежской пуще.