Проект Указа президента «о реализации ювелирных изделий через интернет-магазины» вынесен на общественное обсуждение. Вступление документа в законную силу запланировано на 1 сентября, разрешение пока будет носить временный характер — на 3 года, сообщает Mlyn.by.

По действующему законодательству, получение и расчет за драгоценности может осуществляться только в стационарных объектах торговли. Министерство финансов, которое является регулятором в этой сфере, предлагает разрешить доставку ювелирных изделий непосредственно на адрес покупателя, а оплату — через системы дистанционного банковского обслуживания.

При этом, подлежащие реализации ювелирные изделия должны быть произведены в Республике Беларуси и маркированы кодами идентификации. Потребители смогут проверить изделия на предмет контрафакта, отсканировав код и получив доступ к национальной базе данных движения ювелирных изделий.