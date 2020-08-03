Коронавирус вызывает мощную иммунную реакцию, и она мешает бороться с инфекцией. Такой вывод сделали ученые из Университета Сан-Франциско. Результаты их научной работы опубликованы на портале MedicalXpress.

Эксперты выяснили, что организм начинает избавляться от вируса уже через несколько минут после заражения, при этом делает это очень активно, в результате такая мощная борьба ведет к тяжелому течению заболевания.

В то же время исследователи отметили, что при заражении SARS-CoV-2 иммунитет реагирует не так, как обычно ведет себя при гриппе. Свои выводы ученые сделали, изучив анализы более 30 заболевших COVID-19. Результаты показали, что иммунная система многих пациентов более агрессивно отвечала на SARS-CoV-2, чем на вирусы гриппа. Именно это негативно отразилось на легких заболевших.

Они выяснили также, что коронавирус нельзя считать исключительно респираторным, поскольку он способен поражать не только клетки дыхательной системы человека, но и части других органов. Это происходит за счет его белковых шипов благодаря которым он получил свое название.