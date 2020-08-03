Бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало утверждает, что Кремль решил занять позицию нейтралитета на предстоящих выборах и не поддерживать ни одного из кандидатов, включая действующего президента Александра Лукашенко.

В интервью украинскому сайту Hromadske Цепкало, который сейчас находится в Киеве, сказал, что российское руководство, по его данным, приняло такое решение, поскольку «не хочет ссориться с белорусским народом», передает «Радио Свобода».

«Для России есть серьёзный вопрос – стоит ли поддерживать Лукашенко и на будущее поссориться с белорусским народом, ибо нет гарантий, что он будет переизбран. Или же поддержать народ – что тоже тяжело, поскольку существует множество договорённостей с Лукашенко и взаимных обязательств», – сказал Цепкало.

По его мнению, Москва в этой ситуации заняла «единственно правильную позицию» и не поддержала никого из кандидатов.