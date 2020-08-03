Две трейдерские компании, обеспечивающие львиную долю поставок и транзита нефтепродуктов и продуктов нефтехимии из Беларуси на территории Латвию, закончили прошлый год с совокупным чистым убытком. Прогнозы на этот год тоже неутешительные.

Убыток образовался в результате деятельности крупнейшего представителя белорусского бизнеса в Латвии – компании Transbaltic Oil.

Эта структура, созданная в 2012 году, является дочкой Белорусской нефтяной компании и на собственном сайте называет себя « связующим звеном между белорусскими нефтеперерабатывающими заводами и потребителями продуктов нефтепереработки на территории стран Балтии». Transbaltic Oil реализует на этом рынке, а также в других странах, битум, газойли, дизтопливо, мазут, масло, сжиженные газы и топливо для реактивных двигателей.

В прошлом году, согласно опубликованному отчету, оборот Transbaltic Oil сократился на 19,6% и составил 145,9 млн евро. Компания закончила 2019 год с чистым убытком свыше 1, 4 млн евро. В 2018 году ее деятельность тоже была убыточна, но сумма была не такая значительная (около 175 тыс. евро). В 2014-2017 годах Transbaltic Oil приносила прибыль, в отдельные годы превышавшую 2 млн евро.

Вторая по обороту белорусская компания в Латвии – Oil Logistic – с 2004 года является участником зарубежной товаропроводящей сети концерна «Белнефтехим». Она занимается реализацией нефтехимической продукции на рынках Латвии и Эстонии, а также обслуживает транзитные экспортно-импортные потоки из(в) порты Вентспилса и Риги.

В отличие от «дочки» БНК в прошлом году Oil Logistic заметно нарастила оборот (он вырос на 163,1% до 36,1 млн евро) и заработала чистую прибыль, размер которой составил 177 тыс. евро. Но эта сумма не смогла серьезно повлиять на общую картину от финансовой деятельности товаропроводящей сети отечественной нефтянки и нефтехимии на латвийском рынке.

По данным Национального статистического комитета (Белстата), за январь-май текущего года товарооборот между Беларусью и Латвией сократился более чем на треть (на 31,4%) и составил немногим более 140 млн долларов. Падение обусловлено в первую очередь сокращением белорусского экспорта, а в его структуре продукции нефтепереработки и нефтехимии. Объем экспорта составил 103,5 млн долларов или 61,8% к аналогичному периоду прошлого года. Импорт из Латвии тоже сократился – на 1,5% до 37 млн долларов.