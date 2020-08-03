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Сыграны матчи 20-го тура в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь по футболу.

31 июля (пятница)

«Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск) 0:2

Голы: 0:1 — Архипов (п), 25; 0:2 — Антич, 62.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Динамо-Брест» — «Витебск» 1:0

Голы: 1:0 — Гордейчук, 17.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

1 августа (суббота)

«Смолевичи» — «Белшина» (Бобруйск) 0:3

Голы: 0:1 — Левицкий, 2; 0:2 — Ковель, 47; 0:3 — Ковель, 65.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Славия-Мозырь» — «Ислочь» (Минский район) 2:4

Голы: 0:1 — Макась, 17; 0:2 — Макась, 39; 1:2 — Теттех, 45; 2:2 — Малькевич, 51; 2:3 — Януш, 53; 2:4 — Януш, 73.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Неман» (Гродно) — «Динамо-Минск» 1:0

Голы: 1:0 — Стойкович, 49.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

2 августа (воскресенье)

«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов) 3:2

Голы: 0:1 — Скавыш, 8; 0:2 — Стасевич, 36; 1:2 — Хачатурян, 45; 2:2 — Г.Рамос, 59; 3:2 — Антилевский, 61.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Минск» — «Рух» (Брест) 0:1

Голы: 0:1 — Гречихо, 19.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

«Городея» — РЦОР БГУ 1:1

Голы: 1:0 — Сенкевич, 63; 1:1 — Бакич, 67.

(ВИДЕООБЗОР АБФФ-ТВ)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

"Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры

1 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Шахтер 20 11 7 2 35-9 40
2 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры БАТЭ 20 11 4 5 41-21 37
3 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Неман 19 11 4 4 24-13 37
4 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Торпедо-БелАЗ 20 9 6 5 28-23 33
5 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Динамо-Минск 20 9 3 8 22-14 30
6 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры РЦОР БГУ 20 9 3 8 27-30 30
7 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Динамо-Брест 18 9 2 7 32-22 29
8 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Ислочь 20 9 2 9 26-27 29
9 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Витебск 20 7 8 5 20-19 29
10 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Рух 20 7 8 5 27-20 29
11 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Славия-Мозырь 19 6 5 8 26-36 23
12 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Слуцк 19 6 3 10 21-31 21
13 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Городея 20 5 5 10 18-31 20
14 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Минск 18 5 3 10 19-36 18
15 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Смолевичи 19 3 5 11 20-34 14
16 "Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры Белшина 20 3 4 13 18-38 13

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