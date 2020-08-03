"Торпедо-БелАЗ" обыгрывает БАТЭ. "Шахтер" выходит в лидеры

Сыграны матчи 20-го тура в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь по футболу.
31 июля (пятница)
«Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск) 0:2
Голы: 0:1 — Архипов (п), 25; 0:2 — Антич, 62.
«Динамо-Брест» — «Витебск» 1:0
Голы: 1:0 — Гордейчук, 17.
1 августа (суббота)
«Смолевичи» — «Белшина» (Бобруйск) 0:3
Голы: 0:1 — Левицкий, 2; 0:2 — Ковель, 47; 0:3 — Ковель, 65.
«Славия-Мозырь» — «Ислочь» (Минский район) 2:4
Голы: 0:1 — Макась, 17; 0:2 — Макась, 39; 1:2 — Теттех, 45; 2:2 — Малькевич, 51; 2:3 — Януш, 53; 2:4 — Януш, 73.
«Неман» (Гродно) — «Динамо-Минск» 1:0
Голы: 1:0 — Стойкович, 49.
2 августа (воскресенье)
«Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — БАТЭ (Борисов) 3:2
Голы: 0:1 — Скавыш, 8; 0:2 — Стасевич, 36; 1:2 — Хачатурян, 45; 2:2 — Г.Рамос, 59; 3:2 — Антилевский, 61.
Голы: 0:1 — Гречихо, 19.
Голы: 1:0 — Сенкевич, 63; 1:1 — Бакич, 67.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|Шахтер
|20
|11
|7
|2
|35-9
|40
|2
|БАТЭ
|20
|11
|4
|5
|41-21
|37
|3
|Неман
|19
|11
|4
|4
|24-13
|37
|4
|Торпедо-БелАЗ
|20
|9
|6
|5
|28-23
|33
|5
|Динамо-Минск
|20
|9
|3
|8
|22-14
|30
|6
|РЦОР БГУ
|20
|9
|3
|8
|27-30
|30
|7
|Динамо-Брест
|18
|9
|2
|7
|32-22
|29
|8
|Ислочь
|20
|9
|2
|9
|26-27
|29
|9
|Витебск
|20
|7
|8
|5
|20-19
|29
|10
|Рух
|20
|7
|8
|5
|27-20
|29
|11
|Славия-Мозырь
|19
|6
|5
|8
|26-36
|23
|12
|Слуцк
|19
|6
|3
|10
|21-31
|21
|13
|Городея
|20
|5
|5
|10
|18-31
|20
|14
|Минск
|18
|5
|3
|10
|19-36
|18
|15
|Смолевичи
|19
|3
|5
|11
|20-34
|14
|16
|Белшина
|20
|3
|4
|13
|18-38
|13