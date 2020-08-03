Как сообщила пресс-служба кандидата в президенты, на 4 августа у Светланы Тихановской запланировано посещение 2 митингов в ее поддержку.

В Слуцке ее будут ждать избиратели с 17.30 на площадке возле ГУ «Слуцкий городской молодежный центр» (ул. Ленина, д. 158).

В Солигорске людям разрешили собраться для митинга в ее поддержку в 19.30 на стадионе «Строитель» (ул. Ленинского комсомола, 51).

В поездке Тихановскую будут сопровождать представительницы штабов не зарегистрированных кандидатами в президенты Валерия Цепкало и Виктора Бабарико Вероника Цепкало и Мария Колесникова.