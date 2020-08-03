США, Великобритания, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой 1,3 миллиарда доз вакцины от коронавируса несмотря на то, что действующая формула еще не создана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на исследование компании Airfinity.

Утверждается, что США и Британия договорились с компаниями Sanofi и GlaxoSmithKline Plc, Япония подписала соглашение с Pfizer. Как отмечает агентство, страны ЕС также «агрессивно» настроены в этом вопросе, планируя первыми выкупить необходимое число доз препарата.

Аналитики высказывают опасение, что доз не хватит на 7,8 миллиарда человек, и остальные, менее богатые страны окажутся «последними в очереди» получения вакцины. Еще одним препятствием для быстрой глобальной иммунизации является то, что для выработки иммунитета, вероятно, потребуется не одна, а две дозы.

Bloomberg напомнил, что мир уже сталкивался с подобной ситуацией в 2009 году, когда во время пандемии свиного гриппа богатые страны монополизировали поставки вакцины.

25 июля президент Дональд Трамп похвастался, что США скупили 90 процентов мировых запасов препарата ремдесивир, который используется для лечения пациентов с коронавирусом. Глава государства отметил, что препарат обладает великолепным действием, и поэтому администрация президента обеспечила контроль над запасами средства. По сообщениям СМИ, США выкупили почти весь запас ремдесивира на три месяца вперед, и другие страны не смогут закупить лекарство в достаточном объеме в ближайшее время.