“Символ перемен в Беларуси”: в Гродно пройдут первые суды за белые ленточки

Участников и очевидцев несостоявшегося автопробега в Гродно будут судить за белые ленточки, закреплённые на зеркалах и антеннах автомобилей. Это будет первый суд, когда в описании правонарушения фигурируют белые ленточки. В протоколах об административном правонарушении они названы “символами перемен в Беларуси”.

1 августа задержанных водителей вызывали в Октябрьский РОВД для проведения административного процесса. Их расспрашивали об обстоятельствах задержания, показывали собранные материалы.

— Показывали фото и спрашивали “Ну вот, у нас же есть доказательства, ты здороваешься с людьми с белой ленточкой”. — “А у нас запрещено здороваться с людьми, у которых есть белая ленточка?” — “Нет, не запрещено”. — “И вы считаете это доказательством моей вины, что я поздоровался с людьми с белыми ленточками?” — рассказывает Еврорадио один из парней. — Моё мнение — если уже фабрикуете дела, то хотя бы красивые и чёткие.

— Мы давали показания. Они сравнивали с ранними показаниями, показывали видео с камер. Потом составили протокол и сказали ждать суда, — рассказывает Еврорадио ещё один задержанный перед несостоявшимся автопробегом. — Я там [возле ТЦ “Корона”. — Еврорадио] находился ровно девять минут. Я вышел из машины, подошёл, с ними [с участниками пробега. — Еврорадио] поговорил, потом сел со своей женой и отъехал подальше, мы стояли и смотрели.

По словам парня, он и вовсе не участвовал ни в автопробеге, ни в митинге. Не агитировал, с флагами не стоял. Но теперь всё равно ждёт повестки в суд.

Задержанные получили протоколы с похожими описаниями правонарушения, которое, по версии милиции, совершили. “Фабула” такова: “В заранее определённом месте, на территории автостоянки ТЦ “Корона”, в нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия, предусмотренного законом “О массовых мероприятиях”, так как разрешение Гродненским горисполкомом дано не было, принял участие в массовом пикетировании, публично выражал свои общественно-политические интересы в поддержку кандидата в президенты Тихановской С. Г. с использованием в качестве “Символа перемен в Беларуси” ленты белого цвета”.

Один из водителей на акции лишился машины. Она до сих пор стоит на стоянке возле здания РОВД. Задержанному конфискацию объяснили формулировкой из КоАП: “В целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания”. Но ведь суда ещё не было, а соответственно, и взыскания ещё не было!

По словам мужчины, документов о конфискации машины ему не выдали. Дали только распечатку статьи из Кодекса об административных правонарушениях:

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома конфискацию автомобиля без выдачи подтверждающих документов и без постановления суда объясняют следующим образом: “Мера обеспечения для того и применяется, чтобы взыскание было наложено либо нет. Все эти вопросы потом разрешает суд.

Когда начинается административный процесс, орган, его ведущий, вправе изымать определённые вещи. Это статья 8.5, 8.9 ПИКоАП “Изъятие вещей и документов”. Там прописано, что ещё может изыматься, в том числе орудия и средства совершения административного правонарушения. По постановлению суда его либо возвращают, либо не возвращают”.