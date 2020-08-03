Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало написал открытое письмо (есть в распоряжении Дождя) президентам и премьер-министрам 32 стран, в том числе США, Германии, Франции, Великобритании и Украины. России в этом списке нет.

В нем он обращает внимание, в Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший «авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека». Цепкало отметил, что сейчас власти Беларуси «активно препятствуют» проведению честных и свободных выборов президент, а также оказывают силовое давление «на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса», передает Дождь.

Он обратился к лидерам стран с просьбой «поддержать проведение свободных и честных президентских выборов в Беларуси и обратить внимание общественности на проводимую белорусским режимом антинародную политику».

«Также от лица всего белорусского народа прошу оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся на территории вашей свободной страны. Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы», — говорится в письме.

Он также перечисляет цели оппозиции, среди которых прозрачность выборов, избрание Светланы Тихановской в качестве президента страны, освобождение всех политзаключенных, а также проведение новых выборов в срок от трех до шести месяцев с участием всех альтернативных кандидтов.

Валерий Цепкало направил письмо президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, премьеру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону, президенту Украины Владимиру Зеленскому, канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьеру Армении Николу Пашиняну, а также лидерам Болгарии, Венгрии, Грузии, Италии, Латвии, Литвы, Польши и других стран.

24 июля Цепкало сообщил, что уехал из Беларуси вместе с детьми, опасаясь ареста. Чтобы избежать этого, он приехал в Москву.