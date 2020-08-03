Внешнеполитическое ведомство России заявляет, что ситуация с задержанием россиян в Беларуси «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами».

«Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко пригласил чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в РФ Семашко для обстоятельного разговора о состоянии и перспективах двусторонних российско-белорусских отношений. Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России», — сообщает российский МИД.

Предлог, под которым был совершен арест российских граждан, в заявлении назван «безосновательным и надуманным». Он также «не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», считает МИД России.

В сообщении министерства подчеркивается, что «Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Беларуси, которая является нашим ближайшим другом и союзником».

Внешнеполитическое ведомство России «настаивает на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан».

Ранее российский консул в Минске рассказал, каково состояние задержанных россиян и куда они направлялись.

33 российских гражданина были задержаны под Минском 29 июля. Поводом стали подозрения в намерении дестабилизировать обстановку в Беларуси накануне президентских выборов.