ООН: государства обязаны гарантировать свободу мирных собраний в интернете, а люди имеют право протестовать в масках

Недовольны тем или иным решением властей или ситуацией в стране, области и районе? Хотите собраться вместе и выразить протест? У вас есть такое право. При этом собраться можно не только в реальном пространстве, например, на центральной площади, но и в виртуальном – на одной из площадок в интернете. Комитет ООН по правам человека дал толкование права на мирные собрания, закрепленного в Международном пакте о гражданских и политических правах. Члены Комитета считают, что протестовать можно и в маске. Правозащитники назвали эту интерпретацию «исторической».
«Каждый человек, в том числе дети, иностранные граждане, женщины, трудящиеся-мигранты и беженцы имеют право на мирные собрания, которые могут принимать самые различные формы: люди могут собираться в общественных местах и в частных помещениях, на открытом воздухе, в помещении и в интернете», – заявил один из членов Комитета по правам человека Кристоф Хайнс.
Комитет ООН по правам человека, который состоит из 18 экспертов, следит за выполнением Международного пакта о гражданских и политических правах и в случае необходимости дает толкование его статей.
21-я статья Пакта провозглашает право на мирные собрания. «Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц», – так звучит 21-я статья Пакта, принятого в 1966 году – задолго до цифровой эры.
Право на мирные собрания распространяется и на Всемирную паутину
Эксперты Комитета заявили, что государства обязаны гарантировать реализацию этого права не только в реальном, но и виртуальном пространстве, в частности в интернете.
«Меня воодушевляет это поистине знаменательное подтверждение того, что защита права на мирные собрания распространяется на дистанционное участие, в том числе на собрания в онлайн-среде», – заявил Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеман Ниалетсосси Вуле.
Это разъяснение Комитета крайне актуально в период пандемии COVID-19, поскольку меры по ограничению передвижений и соблюдению социальной дистанции создали беспрецедентные проблемы для реализации права людей на собрания. В то же время возникшее в этот период глобальное движение «Жизни чернокожих важны» еще раз продемонстрировало, насколько необходимы эти свободы даже в самые сложные периоды для всего мира.
Для запрета демонстраций нужны веские и конкретные основания
В своих разъяснениях члены Комитета напомнили, что право на мирные собрания вместе с другими правами, связанными с политической свободой, составляет саму основу демократического общества. Они подчеркнули, что правительства должны содействовать реализации этих прав, а не запрещать, ограничивать или блокировать без веских на то оснований. При этом ограничения нельзя вводить на основе общих формулировок, в которых фигурируют общественная безопасность или охрана здоровья. По мнению экспертов, для каждого подобного решения нужны конкретные причины.
Участники протестов имеют право носить маски
В толковании статьи содержатся также замечания общего порядка и рекомендации по ряду возникших вопросов. Например, члены Комитета отметили, что участники собраний имеют право носить маски или капюшоны, чтобы прикрывать лицо; правительства не имеют права собирать личные данные с целью запугивания участников протестов; правительства также не должны блокировать интернет-сети или закрывать какие-либо веб-сайты, которые используются для организации или проведении мирных собраний.
Безусловно, цифровая эпоха открыла новые горизонты для осуществления прав человека, в том числе на свободу мирных собраний и ассоциации, признают авторы документа. Цифровые технологии стали важным инструментом в руках людей, которые хотят объединить свои усилия по продвижению демократии и добиваются мира и улучшения жизни. Вместе с тем государства нередко используют новые технологии для того, чтобы заглушить голоса диссидентов, политической оппозиции, правозащитников, активистов и протестующих, а также вести за ними слежку и запугивать их. Некоторые правительства все чаще требуют отключать интернет, а также блокировать сайты и ресурсы в преддверии выборов и протестных акций.
Своим сегодняшним толкованием 21-й статьи Международного пакта о гражданских и политических правах члены договорного Комитета напомнили, что таких неограниченных прав у государств нет, а есть обязанность гарантировать свободу мирных собраний и ассоциаций в любой форме.
Под эгидой ООН принят целый свод международных договоров и факультативных протоколов к ним по разным аспектам прав человека. За их выполнением следят комитеты, состоящие из независимых экспертов. Эти комитеты называют договорными органами ООН.
В настоящее время в ООН работают 10 таких комитетов. Один из них – Комитет по правам человека, который оценивает осуществление Международного пакта о гражданских и политических правах и Факультативного протокола к нему. В этом Пакте закрепляется право человека на жизнь и запрещаются пытки и рабство. Документ провозглашает, что каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Он закрепляет свободу слова и право на мирные демонстрации.
Комитет рассматривает периодические доклады государств-участников о принятых мерах по реализации этих прав. Члены Комитета представляют выводы и выносят рекомендации, которые являются обязательными для выполнения, поскольку этот Комитет, как и другие, был создан в рамках международно-правого договора.