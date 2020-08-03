ООН: государства обязаны гарантировать свободу мирных собраний в интернете, а люди имеют право протестовать в масках

Недовольны тем или иным решением властей или ситуацией в стране, области и районе? Хотите собраться вместе и выразить протест? У вас есть такое право. При этом собраться можно не только в реальном пространстве, например, на центральной площади, но и в виртуальном – на одной из площадок в интернете. Комитет ООН по правам человека дал толкование права на мирные собрания, закрепленного в Международном пакте о гражданских и политических правах. Члены Комитета считают, что протестовать можно и в маске. Правозащитники назвали эту интерпретацию «исторической».

«Каждый человек, в том числе дети, иностранные граждане, женщины, трудящиеся-мигранты и беженцы имеют право на мирные собрания, которые могут принимать самые различные формы: люди могут собираться в общественных местах и в частных помещениях, на открытом воздухе, в помещении и в интернете», – заявил один из членов Комитета по правам человека Кристоф Хайнс.

Комитет ООН по правам человека, который состоит из 18 экспертов, следит за выполнением Международного пакта о гражданских и политических правах и в случае необходимости дает толкование его статей.

21-я статья Пакта провозглашает право на мирные собрания. «Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц», – так звучит 21-я статья Пакта, принятого в 1966 году – задолго до цифровой эры.

Право на мирные собрания распространяется и на Всемирную паутину

Эксперты Комитета заявили, что государства обязаны гарантировать реализацию этого права не только в реальном, но и виртуальном пространстве, в частности в интернете.

«Меня воодушевляет это поистине знаменательное подтверждение того, что защита права на мирные собрания распространяется на дистанционное участие, в том числе на собрания в онлайн-среде», – заявил Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциаций Клеман Ниалетсосси Вуле.

Это разъяснение Комитета крайне актуально в период пандемии COVID-19, поскольку меры по ограничению передвижений и соблюдению социальной дистанции создали беспрецедентные проблемы для реализации права людей на собрания. В то же время возникшее в этот период глобальное движение «Жизни чернокожих важны» еще раз продемонстрировало, насколько необходимы эти свободы даже в самые сложные периоды для всего мира.

Для запрета демонстраций нужны веские и конкретные основания

В своих разъяснениях члены Комитета напомнили, что право на мирные собрания вместе с другими правами, связанными с политической свободой, составляет саму основу демократического общества. Они подчеркнули, что правительства должны содействовать реализации этих прав, а не запрещать, ограничивать или блокировать без веских на то оснований. При этом ограничения нельзя вводить на основе общих формулировок, в которых фигурируют общественная безопасность или охрана здоровья. По мнению экспертов, для каждого подобного решения нужны конкретные причины.