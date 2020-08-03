Глава Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук обратился к кандидатам в президенты страны Анне Канопацкой, Андрею Дмитриеву, Сергею Черечню.

Открытое письмо кандидатам в президенты Республики Беларусь Анне Канопацкой, Андрею Дмитриеву, Сергею Черечню

Уважаемые Анна, Андрей и Сергей!

Остались считанные дни до того, когда не только определится будущее нашей страны, но и ваше персональное будущее. Если вы не снимете свои кандидатуры и не поддержите до 9 августа Светлану Тихановскую, получившую поддержку абсолютного большинства избирателей, вы просто поставите крест на себе как на политиках.

В глазах белорусского народа вы будете выглядеть как люди, которые поставили свои интересы выше его интересов и стали пособниками Александра Лукашенко, который стремится сохранить власть.

Снятие же вами своих кандидатур в пользу Светланы Тихановской не только лишает власть возможности манипуляций с вами и с вашими голосами в своих интересах, но и будет характеризовать вас как зрелых, дальновидных и расчетливых политиков, способных отказаться от сиюминутных тактических выгод в пользу долгосрочных стратегических.

Вы все еще относительно молодые люди, судя по всему, не случайно попали в политику и можете прожить в ней долгую и успешную жизнь, имея возможность принимать участие в президентских выборах и побеждать на них. Но эта возможность появится у вас не раньше, чем в стране произойдут демократические перемены и эта власть уйдет.

А шансы на перемены и уход действующей власти 9 августа повышаются не с вашим участием, а с вашим неучастием в выборах, снятием ваших кандидатур ради общей победы демократического кандидата. И ваше участие в выборах не добавляет вам авторитета, а, наоборот, уменьшает, не наращивает ваш политический капитал, а его разменивает.

Осознаете вы это или нет, но дело обстоит именно таким образом. Выбор теперь за вами — как распорядиться собственным политическим будущим, — глупо перечеркнуть его или мудро открыть в него дверь.

Но запомните одно:

Светлана Тихановская и поддерживавший ее белорусский народ 9 августа одержат убедительную победу. Остается открытым только вопрос, где будете вы, — в числе победителей вместе со Светланой Тихановской и белорусским народом или в числе проигравших вместе с Александром Лукашенко.

Иных вариантов нет.

С уважением, Александр Ярошук,

председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов