Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас попросил о большем вовлечении США в обеспечение безопасности в регионе в связи с тем, что Беларусь завершает строительство АЭС в Островце у границы с Литвой.

В пятницу в телефонной беседе с секретарем США по энергетическим вопросам Дэном Бруйеттом он подчеркнул, что эта станция представляет ядерную и геополитическую угрозу Литве и всему региону, сообщает агентство BNS со ссылкой на Минэнерго республики.

«В случае с (проектом газопровода — BNS) Nord Stream 2 мы видим и приветствуем активные и эффективные действия США. Не меньшее вовлечение США необходимо и вопросе другой региональной угрозы — БелАЭС», — заявил Вайчюнас, отметив, что запуск атомной станции не следует приближать за счет безопасности.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Минэнерго Беларуси сообщало, что планируется обеспечить ввод первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго — в 2021 году.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Беларусь настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.