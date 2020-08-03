Россияне, задержанные в Беларуси, заявили, что конечной целью их путешествия была одна из стран в Латинской Америке.

Об этом сообщил российский консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 1», передает Sputnik.

По его словам, во время общения с консульскими сотрудниками задержанные выразили свое недоумение, которое вызвано событиями, разворачивающимися вокруг них.

«Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», – заявил российский дипломат.

Кирилл Плетнев напомнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Национального аэропорта под Минском в турецкий Стамбул.

«После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе», – подчеркнул он.

Российский консул сказал, что российских граждан постарались приободрить, но потом откровенно добавил, что «наши соотечественники находятся в не самой лучшей морально-психологической форме».

При этом особое внимание он обратил на тот факт, что «они не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси, фамилии которых большинство из них никогда не слышали».