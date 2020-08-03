Илон Маск опубликовал в своем Твиттере серию постов, в которых «обосновал» инопланетную гипотезу строительства пирамид в Египте.

«Инопланетяне построили пирамиды, это очевидно», — написал Маск. И чуть позже добавил: «Рамзес II был одним из них. Великая пирамида была самым высоким строением, созданным людьми, на протяжении 3800 лет. Трех тысяч восьмисот лет».

Неизвестно, насколько серьезен был бизнесмен, когда писал эти твиты, но в переписку с ним вступили многие сторонники и критики мнения, что к постройке пирамид причастны инопланетяне. Так, египетский министр по международному сотрудничеству Рания аль-Машат лично пригласила Маска приехать в Египет, чтобы «изучить письменные свидетельства о том, как были построены пирамиды, а также посмотреть на могилы их строителей».

В Египте археологами обнаружено более 100 пирамид, самой известной из которых является Пирамида Хеопса (она же — Великая пирамида Гизы), высотой 137 метров.