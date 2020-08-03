Приблизительная стоимость услуг по транспортировке газа через белорусскую территорию в 2020 году должна составить 345 миллионов долларов.

«Газпром» оценил рыночную стоимость поставок газа в Беларусь в 2020 году в 2,69 миллиарда долларов, говорится в сообщении российского холдинга, передает Sputnik.

При этом, исходя из рыночной стоимости, ориентировочная цена услуг по транспортировке газа через территорию республики в текущем году должна составить 345 миллионов долларов.

«Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Беларусь должна ориентировочно составить 2,69 миллиарда долларов «, — отметили в «Газпроме».

Газовый вопрос

Беларуси удалось достигнуть договоренностей с российской стороной о сохранении цены на «голубое топливо» в 2020 году на уровне прошлого сезона – 127 долларов за тысячу кубометров. Однако затем официальный Минск стал просить снижения стоимости газа.

Белорусская сторона обосновывала это тем, что на спотовых рынках в Европе его стоимость опустилась до 90 долларов. Германия в мае и вовсе платила 70 долларов за тысячу кубометров.

В ОАО «Газпром» настаивают, что готовы обсуждать цену на голубое топливо, которое будет поставляться в 2021 году, а пока призывают исполнять контракт.