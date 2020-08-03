Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами.

Для расчета изданием принимались во внимание доходы, полученные артистами с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года «за счет эксплуатации своего таланта». Также при составлении списка была отменена планка отсечения по возрасту, которая используется в другом рейтинге знаменитостей «40 звезд до 40 лет».

Первое место в новом рейтинге Forbes занял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его доходы за год оценили в 8,8 миллиона долларов. По оценкам экспертов, музыкант со своей группой в среднем зарабатывает 150 тысяч долларов за частный концерт или корпоратив.

В тройку лидеров также попали поп-певцы Егор Крид (6,9 миллиона долларов) и Дима Билан (6,8 миллиона долларов).

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

Сергей Шнуров — 8,8 миллиона долларов

Егор Крид — 6,9 миллиона долларов

Дима Билан — 6,8 миллиона долларов

Баста (Василий Вакуленко) — 6,6 миллиона долларов

Филипп Киркоров — 6,6 миллиона долларов

Полина Гагарина — 6,4 миллиона долларов

«Би-2» — 6 миллионов долларов

Григорий Лепс — 5,3 миллиона долларов

Тимати (Тимур Юнусов) — 5,1 миллиона долларов

Иван Ургант — 5,1 миллиона долларов

Сергей Жуков (группа «Руки вверх!») — 5 миллионов долларов

Николай Басков — 4,5 миллиона долларов

Сергей Лазарев — 4,4 миллиона долларов

Александр Ревва — 4,4 миллиона долларов

Ксения Собчак — 4,4 миллиона долларов

Дмитрий Нагиев — 4,3 миллиона долларов

Стас Михайлов — 3,6 миллиона долларов

Максим Галкин — 3,4 миллиона долларов

Валерий Меладзе — 3,2 миллиона долларов

Zivert (Юлия Зиверт) — 3,1 миллиона долларов

Доходы всех участников рейтинга были бы выше в среднем на 12,5%, если бы не запрет на проведение массовых мероприятий, введенный 16 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.